Timothee Chalamet wskazał swoją grę roku. I nie jest to Baldur’s Gate III

Timothée Chalamet popularny aktor młodego pokolenie, zdradził, która gra jego zdaniem zasługuje na tytuł Game of the Year.

Jeśli oglądaliście transmisję z tegorocznej gali The Game Awards, to z pewnością wiecie, że gwiazdorowi Wonki i Diuny, przypadło w udziale ogłoszenie tegorocznej Gry Roku. Jak już wiadomo, ten zaszczytny tytuł trafił do Baldur's Gate III, ale wielu graczy kompletnie nie zgadza się z taką decyzją. Okazuje się, że Timothée Chalamet również ma innego faworyta.