Godzilla x Kong: The New Empire na pierwszym zwiastunie. Nowy potwór sieje zniszczenie

Podczas CCXP 2023 odbywającego się w Brazylii swój panel miał Warner Bros., który zaprezentował nowe materiały ze swoich nadchodzących hitów na pierwszą połowię przyszłego roku. Jednym z nich był film Godzilla x Kong: The New Empire, który właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna. Efektowny trailer prezentuje Króla Potworów i potężną małpę w starciu z nowymi zagrożeniem, Skar Kingiem. Produkcja wygląda równie dobrze, jak Godzilla vs Kong z 2021 roku, więc fani tego filmu mogą oczekiwać kolejnego efektownego spotkania dwóch kultowych potworów. Zwiastun Godzilla x Kong: The New Empire zobaczycie poniżej.