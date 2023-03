Disney+ z pełną ofertą na kwiecień. Premiera nowego aktorskiego remake’u Disneya

Agent specjalny Will Trent z Biura Śledczego Georgii (GBI) po narodzinach został porzucony i musiał przejść przez trudny okres dojrzewania w przeciążonym systemie opieki zastępczej w Atlancie. Jednak teraz, wiedziony determinacją, by wykorzystać swój unikalny punkt widzenia i upewnić się, że nikt nie zostanie porzucony tak, jak on, Will Trent ma najwyższy wskaźnik rozwiązanych spraw w GBI.Agent specjalny Will Trent z Biura Śledczego Georgii (GBI) po narodzinach został porzucony i musiał przejść przez trudny okres dojrzewania w przeciążonym systemie opieki zastępczej w Atlancie. Jednak teraz, wiedziony determinacją, by wykorzystać swój unikalny punkt widzenia i upewnić się, że nikt nie zostanie porzucony tak, jak on, Will Trent ma najwyższy wskaźnik rozwiązanych spraw w GBI.

The Good Mothers (serial) – 5 kwietnia

Zainspirowany prawdziwą historią serial „The Good Mothers" to wielowątkowa opowieść, której bohaterkami są trzy kobiety: Denise (Gaia Girace) - córka Lei Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) i Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), urodzone w jednej z najgroźniejszych rodzin włoskiej mafii. Pokazuje on między innymi ich odwagę w przeciwstawieniu się 'Ndranghecie i próbę zniszczenie jej od środka. Na pomoc przyjdzie im prokurator Anna Colace (Barbara Chichiarelli), która właśnie przybyła do Kalabrii. Funkcjonariuszka uważa, że to właśnie kobiety są kluczowe, aby pokonać klany 'Ndrangheta. Strategia wiąże się jednak z dużym ryzykiem, ponieważ 'Ndrangheta jest dobrze znana ze swoich podstępnych działań i budzącej strach brutalności. Serial „The Good Mothers" podąża za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się spod kontroli przestępców, współpracy z władzami i zapewnienia swoim dzieciom nowej przyszłości.

Małe wielkie historie (serial) – 7 kwietnia

Oparty na bestsellerowej książce Cheryl Strayed serial „Małe wielkie historie" opowiada o kobiecie, której małżeństwo ledwo zipie, której córka prawie z nią nie rozmawia i której kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc przyjaciółka proponuje jej przejęcie rubryki z poradami, Clare uważa, że nie nadaje się do tej pracy… choć może mieć kwalifikacje.

Z pamiętnika samotnej alkoholiczki (Sezon 2) – 12 kwietnia