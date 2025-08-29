Disney+ we wrześniu z wielką kinową premierą. Polska nowość i kolejna produkcja Marvela w ofercie

To będzie naprawdę bardzo mocny miesiąc w Disney+. Już na początku września na platformie streamingowej zadebiutuje jeden z największych tegorocznych kinowych hitów, czyli Lilo & Stitch. Będzie to jednak dopiero początek atrakcji, jakie serwis przygotował dla swoich subskrybentów. Pojawią się kolejne nowości dla fanów MCU oraz Gwiezdnych wojen, czyli Marvel Zombi, a także LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galaktykę – Elementy Przyszłości. We wrześniu doczekamy się również wielkiej polskiej premiery, czyli serialu Breslau. Ponadto zadebiutuje piaty sezon Zbrodni po sąsiedzku oraz Chad Powers. Pełną listę wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Po śmierci ukochanego portiera Lestera, Charles, Oliver i Mabel rozpoczynają własne śledztwo. Tajemnicza zbrodnia w ich luksusowym apartamentowcu Arconia na Manhattanie wciąga ich w mroczny świat nowojorskich miliarderów, mafiosów i podejrzanych mieszkańców. Czy uda im się odkryć prawdę, zanim sami staną się ofiarami?

Poznaj niebywale zabawną i wzruszającą aktorską wersję uwielbianego animowanego klasyka Disneya. Gdy samotna Lilo adoptuje Stitcha, niesfornego szczeniaka z kosmosu, ten pomaga jej naprawić relacje w rodzinie – a przy okazji sieje przezabawny zamęt i psoci na Hawajach.

Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma – 24 września

Wojny Sneakersów: Adidas kontra Puma to historia zaciętej, wieloletniej rywalizacji dwóch światowych gigantów mody sportowej, zrodzonej z rodzinnego konfliktu. Bracia Adi i Rudi Dasslerowie, założyciele Adidasa i Pumy, przekształcili swoją osobistą wrogość w walkę o dominację w świecie sportu. Serial ujawnia początki rozłamu, ich innowacyjny wkład w kulturę sportu oraz wpływ tej rywalizacji na przemysł tenisówek. Dzięki wywiadom z ekspertami, sportowcami i osobami związanymi z obiema markami, serial ukazuje kluczowe momenty w historii Adidasa i Pumy, ich wpływ na globalną modę oraz dziedzictwo, które ukształtowało współczesny świat sportu. To opowieść o braciach, których konflikt na zawsze zmienił zasady gry.

Chad Powers – 30 września (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish.

Pozostałe premiery września w Disney+: