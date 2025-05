Disney+ wchodzi w sport. Piłka nożna do oglądania na platformie od przyszłego sezonu

Wszystkie transmisje zostaną wyprodukowane przez należące do Disneya ESPN – z komentarzem w wielu językach oraz z dodatkowymi programami przed i pomeczowymi. Dzięki 45-letniemu doświadczeniu ESPN w relacjonowaniu największych wydarzeń sportowych, fani mogą liczyć na najwyższą jakość obrazu, dźwięku i dziennikarstwa sportowego.

Umowa ta potwierdza dynamiczny rozwój i rosnącą popularność kobiecej piłki nożnej w Europie. Disney inwestuje w ten rozwój również poprzez program UEFA Playmakers – inspirowany bajkami Disneya projekt, który od 2020 roku przyciągnął ponad 132 000 dziewczynek w wieku od 5 do 8 lat. Program działa obecnie w ponad 6300 ośrodkach w 46 krajach, z pomocą blisko 8000 przeszkolonych trenerów. Po ogromnym sukcesie, współpraca UEFA z Disneyem w ramach Playmakers została przedłużona do 2027 roku.

Liga Mistrzyń UEFA to wszystko, co najlepsze w świecie piłki nożnej. Zapewniając naszym klientom i widzom dostęp do tak wyjątkowego turnieju potwierdzamy nasze zaangażowanie w budowanie szerokiej gamy rozrywki najwyższej jakości. Piłka nożna kobiet wciąż zyskuje na popularności wśród widzów na całym świecie, dlatego jesteśmy dumni, że subskrybenci Disney+ w całej Europie będą mogli bez dodatkowych kosztów być częścią wielkich emocji związanych z każdym meczem – powiedział Karl Holmes, General Manager, Disney+ EMEA.

The UEFA Women’s Champions League odnotowała wyjątkowy wzrost w ostatnich latach. Składa się na to rekordowa publiczność, wyższe standardy i większe zainteresowanie na całym świecie. Nowe umowy nie tylko to odzwierciedlają, ale stanowią także ważny kamień milowy na drodze do rozwoju kobiecej piłki nożnej w Europie. Podkreśla to przy tym jej rosnącą wagę i atrakcyjność dla fanów na całym świecie. Cieszy nas współpraca z Disney+ oraz nadawcami Free-To-Air, ponieważ przyczyni się to do dalszego wzmacniania kobiecych rozgrywek w Europie – dodał Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director, UC3.