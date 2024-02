Popularna seria fantasy skasowana. Disney zrezygnował z ekranizacji bestsellerowej powieści

Serial został ogłoszony w 2021 roku w poście Sarah J. Maas na Instagramie, który został już skasowany. Najwyraźniej Disney nie pokładał wielkiej nadziei w tej produkcji i ostatecznie nie dojdzie do realizacji serialu. Co jednak zaskakujące, Disney nie zamierza wystawić praw do ekranizacji serii książek na sprzedaż.

Feyra jest jedyną osobą utrzymującą rodzinę. Jej ojciec oraz dwie siostry nie pracują, dlatego dziewiętnastolatka zarabia na dom. W trakcie polowania zabija wielkiego wilka. Okazuje się, że był to jeden z fae: istot wyższego rzędu, władających magią. Wkrótce w drzwiach jej domu staje pan zabitego, pochodzący z Wysokiego Rodu Tamlin. Żąda zadośćuczynienia za ten czyn: Feyra musi pójść z nim, jeśli nie chce śmierci całej swojej rodziny – brzmi opis serii.