Disney potwierdził udział wielkiej gwiazdy w Tron: Ares. Wszystko zdradza zdjęcie z planu

To już potwierdzone - Jeff Bridges powraca do swojej roli w kolejnej odsłonie filmu Tron.

Jeff Bridges niedawno ujawnił, że ponownie wcieli się w rolę Kevina Flynna w nadchodzącym filmie Tron: Ares. Teraz Disney oficjalnie potwierdził tę wiadomość, publikując nowe zdjęcie zza kulis.

Jeff Bridges dołączył do obsady Tron: Ares

Jeff Bridges pojawił się w pierwszym filmie z serii Tron, wcielając się w rolę Kevina Flynna, projektanta gier wideo, który został uwięziony w cyfrowym świecie The Grid. Następnie powrócił w Tron: Dziedzictwo z 2010 roku, która opowiadała o synu Kevina, Samie (Garrett Hedlund), który zapuścił się do The Grid, aby odnaleźć swojego tatę.

Wczytywanie ramki mediów.