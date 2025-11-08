Disney podobno po cichu szykuje nowy aktorski remake kultowej animacji, znowu w wywrotowej wersji

Akcja nowej Śpiącej królewny ma zostać przeniesiona do Meksyku.

Mimo chłodnego przyjęcia aktorskiej Śnieżki, Disney nie zamierza rezygnować z trendu filmowych remake’ów swoich klasyków. Po wznowieniu projektu aktorskiej wersji Zaplątanych i zbliżającej się premierze aktorskiej Vaiany, studio ma już na celowniku kolejny kultowy tytuł – tym razem Śpiącą królewnę z 1959 roku. Disney planuje aktorską Śpiącą królewnę Według doniesień branżowego informatora Daniela Richtmana, Disney pracuje nad nową wersją filmu pod roboczym tytułem Aurora. Projekt nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, ale ma być pełnoprawnym remakiem klasycznej animacji – z jednym, bardzo kontrowersyjnym zwrotem akcji. Zamiast średniowiecznej Francji, historia ma rozgrywać się… w Meksyku.

To odważna decyzja, biorąc pod uwagę, że oryginalna Śpiąca królewna była głęboko zakorzeniona w europejskiej estetyce – od gotyckiej architektury i strojów po muzykę inspirowaną baletem Czajkowskiego. Zmiana scenerii może więc wzbudzić mieszane emocje wśród fanów, zwłaszcza po tym, jak wcześniejsze próby unowocześniania klasyków (jak niedawny remake Śnieżki) spotkały się z falą krytyki.

Z drugiej strony, nowa lokalizacja mogłaby tchnąć w opowieść świeże życie i nadać jej unikalny, kulturowy kontekst, łącząc znaną baśń z elementami meksykańskiej mitologii i symboliki. Dla Disneya, który w ostatnich latach zmaga się z zarzutami o brak kreatywności, byłby to sygnał odwrotu od bezpiecznych odtworzeń na rzecz odważniejszych reinterpretacji. Czy jednak widownia tego chce? Na razie Disney nie potwierdził oficjalnie projektu Aurora, więc szczegóły dotyczące obsady, fabuły czy daty premiery pozostają tajemnicą. Oryginalna animacja Śpiąca królewna z 1959 roku wciąż dostępna jest na Disney+, gdzie można przypomnieć sobie, jak wyglądała historia Aurory w jej klasycznej, baśniowej wersji.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





