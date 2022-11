Coraz więcej chętnych na Disney+. Ale firma znowu notuje gigantyczne straty

Wzrosty zaliczyły również Hulu o 1 mln subskrybentów, oraz ESPN+ z 1,5 mln nowych użytkowników, dzięki czemu łączna liczba subskrybentów wszystkich serwisów streamingowych należących do Disneya wynosi już 235 milionów.

Tym samym Disney+ zmniejsza różnicę do Netflixa, który to serwis streamingowy wykazała w trzecim kwartale wzrost użytkowników do 223,1 mln na całym świecie. Platforma oddala się od HBO Max, który w analogicznym okresie zyskał 2,8 mln nowych subskrybentów. HBO Max i Discovery+ posiadają już łącznie 95 mln użytkowników.