Disney+ osłabił markę MCU? Prezes Marvela przyznał wprost: „To było po prostu za dużo”

To było po prostu za dużo. To był nacisk ze strony dużej firmy – powiedział Feige.

Prezes Marvel Studios Kevin Feige przyznał, że strategia intensywnej ekspansji na Disney+ zaszkodziła marce Marvela. Jego zdaniem, decyzje podjęte na poziomie korporacyjnym doprowadziły do przeciążenia rynku treściami ze świata superbohaterów.

Disney, chcąc szybko rozbudować swoją nową platformę streamingową, zachęcił Marvela do tworzenia większej ilości treści. To dało szansę na wprowadzenie do świata ekranowego postaci takich jak Moon Knight czy She-Hulk, ale też rozwinięcie wątków znanych już bohaterów jak Loki, Scarlet Witch czy nowy Kapitan Ameryka.

Początki były obiecujące, jednak z czasem zainteresowanie zarówno filmami, jak i serialami Marvela zaczęło spadać. Skutkiem tego są niższe wyniki sprzedaży biletów oraz, jak podaje The Wrap, strata 700 tysięcy subskrybentów Disney+ w pierwszym kwartale 2025 roku.

Jakość treści Marvela na Disney+ była wręcz przeciętnie nijaka, co osłabiło całą markę i rozmyło jej tożsamość. Ludzie po prostu już się tym nie interesują – ocenił jeden z producentów pracujących przy dużych franczyzach.

Podobną opinię wyraził ekspert ds. marketingu: