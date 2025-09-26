Disney nie odpuszcza praw do Myszy Miki z klasycznej animacji. To koniec przeróbek?

Dla Disney nie ma znaczenia, że ta klasyczna animacja jest już w domenie publicznej. Dalej walczy o prawa do niej.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Disney wciąż egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej do postaci z Parowca Willie, pierwszego krótkometrażowego filmu animowanego, w którym pojawiła się Myszka Miki. I dzieje się to mimo tego, że w ubiegłym roku dzieło to oficjalnie weszło do domeny publicznej. Disney walczy o prawa autorskie do swojej animacji Firma prawnicza Morgan & Morgan, specjalizująca się w sprawach o odszkodowania, planowała ogólnokrajową kampanię reklamową z udziałem tej wersji Myszy Miki, ale spotkała się z oporem zespołu prawnego Disneya. Złożyła więc pozew, domagając się sądowego potwierdzenia, że spot nie narusza żadnych praw firmy.

To nie pierwszy taki przypadek. W lipcu Disney pozwał firmę jubilerską, której produkty przedstawiały Myszkę Miki z Parowca Willie, sugerując przy tym, że biżuteria jest powiązana z gigantem rozrywkowym. Choć prawa autorskie do filmu wygasły, Disney wciąż ma zarejestrowane znaki towarowe oraz prawa do późniejszych wersji postaci, co skutecznie ogranicza wykorzystanie jej przez konkurencję.

Parowiec Willie miał premierę w 1928 roku, a Disney przez dekady lobbował za przedłużaniem ochrony praw autorskich – najpierw do 75, a następnie do 95 lat od daty publikacji. Dzięki temu film dopiero w 2024 roku trafił do domeny publicznej. Jednak zdaniem prawników Disneya, wygaśnięcie praw autorskich nie oznacza możliwości dowolnego używania postaci, ponieważ obowiązują także przepisy o znakach towarowych. Warto dodać, że Myszka Miki z Parowca Willie od lat pełni funkcję logo Disneya, co dodatkowo wzmacnia jej ochronę prawną. Mimo to przedsiębiorcy próbują wykorzystywać klasyczną wersję postaci – przykładem jest tegoroczny horror Screamboat. Krwawa mysz, który sparodiował legendarną animację.

