Disney+ na maj 2025. Kolejna nowość z Gwiezdnych wojen i premiery oczekiwanych seriali

Disney ujawnił ofertę premier na maj. Najważniejszą z nich jest debiut nowego serialu ze świata Star Wars, czyli Gwiezdne wojny: Opowieści z Podziemi, który startuje już w najbliższą niedzielę. Ponadto widzowie będą mogli obejrzeć czwarty sezon Witamy we Wrexham równolegle do światowej premiery, a także Tucci we Włoszech, czy premierowy serial Dorośli. Z nowymi odcinkami powróci również czwarty sezon Misja: Podstawówka. Disney+ przypomina także o nowości z samego końca kwietnia, czyli Kompletnie nieznanym. Pełną listę wraz z opisami i datami premier zobaczycie poniżej.

Wypełniony skandalami świat mormońskiego #MomToka powraca i okazuje się większy niż kiedykolwiek! Kiedy niespodziewanie powraca postać swingerki z ich niesławnego skandalu seksualnego, tajemnice, kłamstwa i oskarżenia wybuchają, grożąc rozpadem istniejących przyjaźni. Czy w walce o duszę #MomToka zdrada doprowadzi do rozpadu siostrzanej wspólnoty, czy też może prawda je wyzwoli?

Tucci we Włoszech – 19 maja

National Geographic zaprasza widzów w smakowitą podróż z nominowanym do Oscara zdobywcą nagród Emmy i Złotego Globu Stanleyem Tuccim w serii Tucci we Włoszech. Wyprodukowany przez Tucci's SALT Productions i BBC Studios Specialist Factual Productions, pięcioodcinkowy serial podąża za Tuccim przez zachwycające krajobrazy Włoch, zgłębiając powiązania między jedzeniem, kulturą i historią. To coś więcej niż dziennik z podróży - to bogate, oparte na narracji zanurzenie się w kultowych tradycjach kulinarnych tego kraju. Po drodze Tucci spotyka mieszkańców, szefów kuchni, rzemieślników - a nawet kowbojów - aby odkryć ukryte skarby i nieopowiedziane historie. Tucci rozkoszuje się sieneńską ucztą w Toskanii, próbuje innowacji potraw na gospodarstwie w Lombardii i na nowo odkrywa rustykalną duszę Lacjum. Po raz pierwszy odwiedza Trydent-Górną Adygę w poszukiwaniu pesto z igieł sosnowych w Alpach i odkrywa rytuały dzikich owoców morza w Abruzji na szczycie wielowiekowego trabocco. To są Włochy, jakich widzowie nigdy widzieli - pełne smaku, serdeczne i niezapomniane.

Witamy we Wrexham: Sezon 4 – 29 maja (pierwsze dwa odcinki)

W 2020 roku Rob McElhenney i Ryan Reynolds połączyli siły, aby wykupić piątoligowy Wrexham Football Club w nadziei na wykreowanie historii o rosnącym w siłę słabeuszu, której kibicować mógłby cały świat. Klub awansował do brytyjskiej EFL League One po raz pierwszy od 20 lat. Wraz ze wzrostem w rankingach rośnie też ryzyko, a z nim intensywność rozgrywek, konkurencja i koszty.

Pozostałe premiery na Disney+ na maj 2025: