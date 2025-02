Disney kończy z DEI. Korporacja chce przypodobać się Donaldowi Trumpowi

Po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa, wiele korporacji odrzuciło strategię dotyczącą różnorodności, która była rozwijana w ostatnich latach. Zarówno Facebook, jak i Google, czy Apple, zaczęły odchodzić od DEI, najwyraźniej bojąc się wprowadzenia nieprzyjemnych dla nich regulacji. Do tego grona dołączył również Disney, w którym zaszło sporo zmian, które nie będą propagować już inkluzywności. Jak informuje m.in. Variety w najnowszych zgłoszeniach do organów regulacyjnych brakuje jakichkolwiek odwołań do programu „Reimagine Tomorrow”, który został uruchomiony w 2021 roku, a miał na celu wzmocnienie znaczenia grup z mniejszości. Disney najwyraźniej zablokował również program rozwoju pracowników oraz przyznawania stypendiów dla niedostatecznie reprezentowanych osób. Na tym jednak nie koniec zmian.

Disney rezygnuje ze strategii DEI. Firma wprowadziła znaczące zmiany

Po wydaniu rozporządzenia wykonawczego przez Donalda Trumpa, które nakazuje dochodzenie w sprawie nielegalnych polityk DEI w amerykańskich firmach, pod kątem zbadania naruszeń przepisów federalnych dotyczących praw obywatelskich, wiele korporacji zaczęło odchodzić od jakichkolwiek programów DEI. Nie inaczej jest w Disneyu, który od tego roku nie będzie uwzględniał polityki różnorodności, równości i inkluzywności przy wynagrodzeniach dla pracowników. Stworzono za to nowy program nazwany „Talent Strategy”, który ocenia liderów pod kątem tworzenia przez nich środowiska, aby wszyscy pracownicy mogli się rozwijać.