Disney już planuje kontynuację niewydanego jeszcze filmu. Studio może liczyć na wielki kinowy hit

Jak donosi Variety, wszystko wskazuje na to, że aktorska wersja Lilo i Stich zostawi konkurencję daleko w tyle, przynosząc Disneyowi olbrzymi sukces finansowy. Wstępne prognozy sugerują, że film może zarobić od 150 do 160 milionów dolarów w Ameryce w ciągu czterodniowego weekendu otwarcia. Znacznie przekraczając pierwotne oczekiwania, które wynosiły 120 milionów dolarów.

Dla porównania Mission: Impossible – The Final Reckoning, czyli ostatnia część serii z Tomem Cruisem, celuje w bardziej umiarkowany wynik – między 75 a 85 milionów dolarów w Ameryce. Choć globalna premiera filmu powinna przynieść solidne 200 milionów dolarów, produkcja ma poważny problem, czyli rozbuchany budżet wynoszący aż 400 milionów dolarów. Aby wyjść na zero, film musiałby zarobić około miliarda dolarów, a tym samym znacząco przebić rekord Mission: Impossible – Fallout z 2018 roku, który zarobił 791 milionów dolarów.

Lilo i Stitch ma szansę na 125 milionów dolarów z rynków międzynarodowych, co oznacza globalny wynik przekraczający 275 milionów dolarów już w poniedziałek. To kolejny cios dla serii Mission: Impossible, która już w 2023 roku poniosła straty z Dead Reckoning Part One. Produkcja przegrała walkę z fenomenem Barbenheimera (Barbie i Oppenheimer), kończąc z wynikiem 570 milionów dolarów przy budżecie 300 mln. Na razie wszystko wskazuje na to, że sympatyczny obcy z Hawajów z łatwością przechytrzy nawet najbardziej spektakularną misję Ethana Hunta.

Nic więc dziwnego, że Disney jest pewny sukcesu Lilo i Stich i już myśli o kontynuacji. Alan Bergman, współprzewodniczący Disney Entertainment i osoba odpowiedzialna za filmową część działalności firmy, ujawniła, że wytwórnia oczekuje naprawdę dobrego przyjęcia aktorskiego Lilo i Stich, a w tym wysokiej sprzedaży biletów.