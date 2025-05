Aktorski Lilo i Stich zmazuje plamę po Śnieżce? Pierwsze recenzje nowego filmu Disneya

Produkcja została lepiej przyjęta od Śnieżki, ale czy to wystarczy?

Do sieci trafiły pierwsze recenzje aktorskiej wersji Lilo i Stich. Film już w ten piątek zadebiutuje na ekranach kinowych, a na kilka dni przed premierą pojawiły się opinie krytyków. Chociaż film zebrał lepsze oceny od aktorskiej Śnieżki, to pomimo tego Disney nie ma powodów do radości.

Lilo i Stich – pierwsze recenzje

Lilo i Stich na Rotten Tomatoes może pochwalić się 75% pozytywnych recenzji z 59 tekstów, ale te wyniki wydają się nie odzwierciedlać faktycznej średniej ocen dla nowej produkcji Disneya. Dlatego też nieco bardziej miarodajny jest wynik na Metacritic, który wynosi zaledwie 56/100 z 24 recenzji. Chociaż nie brakuje bardzo wysokich ocen dla Lilo i Sticha, to wiele recenzji jest po prostu umiarkowanych, a niektóre wprost wskazują, że nie jest to udany film. Poniżej przeczytacie cytaty z wybranych opinii.