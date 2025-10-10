Disney jednak nie skasował tego remake’u swojej animacji. Wielka gwiazda ma uratować projekt

Po kilku miesiącach niepewności projekt nowej aktorskiej wersji Zaplątanych znów nabiera tempa. Disney zdecydował się wznowić prace nad filmem, który w kwietniu został wstrzymany po nieudanej premierze aktorskiej Śnieżki. Według najnowszych informacji produkcja znów znajduje się w fazie produkcji, a w obsadzie ma pojawić się gwiazda światowego formatu.

Aktorska wersja Zaplątanych jednak znajduje się w produkcji

Jak donosi Deadline, Scarlett Johansson prowadzi rozmowy w sprawie roli Matki Gothel, jednej z najbardziej rozpoznawalnych antagonistów z animacji Disneya. Reżyserią filmu nadal ma się zająć Michael Gracey, twórca musicalu Better Man: Niesamowity Robbie Williams. Za scenariusz odpowiada Jennifer Kaytin Robinson, znana m.in. z Thor: miłość i grom oraz serialowej wersji Koszmar minionego lata. Choć jej dotychczasowy dorobek wzbudza mieszane reakcje, Disney najwyraźniej wierzy, że nowa interpretacja historii Roszpunki trafi w gusta współczesnych widzów.