Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney jednak nie skasował tego remake’u swojej animacji. Wielka gwiazda ma uratować projekt

Radosław Krajewski
2025/10/10 09:00
0
0

Jednak wytwórnia nie zrezygnowała z tego filmu.

Po kilku miesiącach niepewności projekt nowej aktorskiej wersji Zaplątanych znów nabiera tempa. Disney zdecydował się wznowić prace nad filmem, który w kwietniu został wstrzymany po nieudanej premierze aktorskiej Śnieżki. Według najnowszych informacji produkcja znów znajduje się w fazie produkcji, a w obsadzie ma pojawić się gwiazda światowego formatu.

Zaplątani
Zaplątani

Aktorska wersja Zaplątanych jednak znajduje się w produkcji

Jak donosi Deadline, Scarlett Johansson prowadzi rozmowy w sprawie roli Matki Gothel, jednej z najbardziej rozpoznawalnych antagonistów z animacji Disneya. Reżyserią filmu nadal ma się zająć Michael Gracey, twórca musicalu Better Man: Niesamowity Robbie Williams. Za scenariusz odpowiada Jennifer Kaytin Robinson, znana m.in. z Thor: miłość i grom oraz serialowej wersji Koszmar minionego lata. Choć jej dotychczasowy dorobek wzbudza mieszane reakcje, Disney najwyraźniej wierzy, że nowa interpretacja historii Roszpunki trafi w gusta współczesnych widzów.

Nowa adaptacja ma być współczesnym spojrzeniem na klasyczną opowieść o dziewczynie uwięzionej w wieży, jednocześnie pozostając wierna motywom znanym z animowanej wersji z 2010 roku. Oryginał odniósł ogromny sukces finansowy, zarabiając na całym świecie około 600 milionów dolarów i zdobywając nominację do Oscara. Był to również pięćdziesiąty film animowany w historii studia.

GramTV przedstawia:

Decyzja o wznowieniu projektu pokazuje, że Disney nie zamierza rezygnować ze swojej strategii aktorskich remake’ów. Ogromny sukces Lilo & Stitch, który tego lata przekroczył miliard dolarów wpływów, udowodnił, że nostalgia wciąż ma ogromną siłę przyciągania. Widownia chętnie wraca do dobrze znanych historii w nowej odsłonie.

Rachel Zegler i jej kontrowersyjna Śnieżka nie zatrzymały więc produkcji aktorskich wersji klasycznych animacji Disneya. Studio ponownie zamierza ruszyć ze swoimi projektami, licząc, że Zaplątani będą niemniejszym sukcesem od Lilo & Stitch.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/9/disney-revives-tangled-live-action-remake-scarlett-johansson-circling-kay-role

Tagi:

Popkultura
film
Disney
live-action
Scarlett Johansson
Zaplątani
aktorska wersja
Michael Gracey
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112