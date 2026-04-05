Disney Heroes: Battle Mode zostanie wyłączone w maju 2026. Do ósmych urodzin zabraknie tylko kilku tygodni

Za produkcję odpowiada studio PerBlue Entertainment, które stworzyło crossoverową grę RPG pozwalającą graczom budować drużyny z kultowych postaci Disneya i walczyć z siłami zła w fikcyjnym mieście znanym jako The City. Gra zadebiutowała w lutym 2018 roku, a globalna premiera na Androidzie i iOS nastąpiła trzy miesiące później. Decyzja o zamknięciu została ogłoszona wraz z aktualizacją 7.11 z 3 kwietnia. Twórcy określili ją jako trudną decyzję i podziękowali graczom za wieloletnie wsparcie. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że projekt miał dla zespołu duże znaczenie emocjonalne, związane między innymi z dziecięcymi wspomnieniami.

Popularna gra mobilna Disney Heroes: Battle Mode zakończy swój żywot w maju 2026 roku. Tym samym tytuł nie doczeka swoich pełnych ośmiu urodzin, do których zabraknie mu zaledwie kilku tygodni.

Do tego czasu użytkownicy, którzy mają już zainstalowaną grę, będą mogli nadal z niej korzystać. Tego samego dnia zamknięty zostanie także oficjalny serwer Discord, który służył głównie do wsparcia technicznego i komunikacji ze społecznością.

Na przestrzeni lat Disney Heroes: Battle Mode zgromadziło jedną z największych kolekcji postaci Disneya w grach. Do gry trafiło ponad 250 bohaterów z takich produkcji jak Aladyn, Iniemamocni, Toy Story, Potwory i spółka, Ratatouille, Auta, Zwierzogród, Mała Syrenka, Robin Hood, Śpiąca Królewna, Kacze Opowieści czy Piraci z Karaibów. Co ciekawe, najnowsza aktualizacja 7.11 dodała jeszcze trzy postacie, którymi są Benjamin Gates (Skarb narodów), Scuttle (Mała Syrenka) oraz Mowgli (Księga dżungli).

Według szacunków firmy analitycznej Sensor Tower, gra osiągnęła od 10 do 50 milionów pobrań w samym sklepie Google Play od 2018 roku. Jeszcze na początku 2026 roku notowała pewną aktywność, która wynosiła około 10 tysięcy instalacji na Androidzie i 7 tysięcy na iOS w ciągu 30 dni. Mimo to decyzja o zamknięciu wskazuje, że przychody spadły do minimalnego poziomu, co jest częstym zjawiskiem w przypadku gier-usług tuż przed ich wyłączeniem.