Disney bierze się za anime. Serial Twisted-Wonderland: The Animation zadebiutuje na Disney+ i ma już datę premiery

Głównym bohaterem jest Yuken Enma, licealista z Tokio, który trafia do tajemniczego świata pełnego postaci inspirowanych disneyowskimi złoczyńcami. Akademia Night Raven to miejsce szkolenia przyszłych czarodziejów, gdzie uczniowie trafiają do domów inspirowanych postaciami takimi jak Królowa Kier, Skaza, Ursula, Dżafar, Zła Królowa, Hades i Maleficent.

Projekt dołącza do rosnącej listy anime dostępnych na Disney+, takich jak romantyczna komedia Murai In Love, sensacyjne The Fable oraz Go! Go! Loser Ranger!. Platforma rozwija także inne produkcje anime, w tym Cat’s Eye, historię trzech sióstr prowadzących kawiarnię za dnia i dokonujących kradzieży nocą.

Disney Twisted-Wonderland: The Animation zadebiutuje wyłącznie na Disney+ już 29 października.