Discord z nowym wyglądem i funkcjami. Nakładka w grach, nowe motywy i nie tylko

Discord doczekał się zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu

Przeprojektowana nakładka w grach nie będzie już ingerować w działanie gier w dotychczasowy sposób, co ma przełożyć się na płynniejsze działanie. Funkcje nakładki zostały podzielone na widgety, które użytkownicy będą mogli dowolnie organizować według własnych preferencji. Dodatkowo wprowadzono pasek akcji, umożliwiający łatwy dostęp do zarządzania połączeniami głosowymi, strumieniowaniem rozgrywki i innymi funkcjami. Nakładka umożliwi także oglądanie transmisji znajomych bezpośrednio z jej poziomu, co ma wzmacniać wrażenie wspólnej rozgrywki na podzielonym ekranie.

Poprzednia wersja nakładki działała najlepiej, „podłączając się” bezpośrednio do okna gry, co negatywnie wpływało na jej wydajność. Nowa wersja zapewnia szybsze i bardziej responsywne działanie, koncentrując się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze. – czytamy na oficjalnej stronie Discorda.

Aplikacja desktopowa Discord przeszła też ogólną metamorfozę wizualną i funkcjonalną, czerpiąc inspirację z rozwiązań znanych z wersji mobilnej. Użytkownicy będą mieli do wyboru cztery darmowe motywy wizualne, a także trzy predefiniowane poziomy gęstości interfejsu, pozwalające dostosować odstępy między elementami do indywidualnych potrzeb.