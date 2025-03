Discord wejdzie na giełdę? Wiele na to wskazuje, ale użytkownicy nie pałają radością

Discord to jedna z najpopularniejszych platform komunikacyjnych na świecie, być może stoi właśnie u progu wejścia na giełdę poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO).

Discord był początkowo traktowany jako kolejny konkurent dla innych aplikacji do czatu głosowego w grach MMORPG i tytułach zespołowych, ale szybko zyskał popularność i wyparł starsze technologie, takie jak IRC. Platforma stała się także miejscem spotkań dla streamerów z Twitcha oraz wielu innych społeczności. Obecnie trudno znaleźć grę lub niszowe środowisko, które w jakiś sposób nie korzysta z Discorda.

Według New York Times, kierownictwo Discorda traktuje dotychczasowy sukces jako znak do dalszej ekspansji. Według doniesień, firma odbywa rozmowy z bankami inwestycyjnymi na Wall Street i przygotowując się do debiutu giełdowego. Discord był wyceniany w 2021 roku na 15 miliardów dolarów, a Microsoft rozważał wtedy jego zakup.