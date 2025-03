Discord może pojawić się w grach. Nadciąga rewolucja w komunikacji między graczami?

Gracze mogą wkrótce zobaczyć Discorda zintegrowanego bezpośrednio z grami, dzięki nowemu Discord Social SDK. To wygodne rozwiązanie dla deweloperów, ale czy dla graczy?

Discord ogłosił, że Discord Social SDK jest już dostępny dla deweloperów. Dzięki niemu można wbudować Discorda bezpośrednio do gry, a korzystanie z tych funkcji nie wymaga posiadania konta. Jednak użytkownicy zalogowani do Discorda otrzymają dodatkowe opcje, takie jak:

Discord to jedna z najpopularniejszych platform komunikacyjnych, używana zarówno przez graczy, jak i osoby spoza świata gier. Umożliwia czat tekstowy, rozmowy głosowe, udostępnianie ekranu oraz transmisje na żywo. Teraz jego integracja z grami może sprawić, że stanie się jeszcze bardziej wszechobecny. Narzędzie pozwoli deweloperom na wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej Discorda, wprowadzając jego funkcje bezpośrednio do gier.

Obecnie z Discord Social SDK korzystają już Facepunch Studios, Theorycraft Games, Tencent Games oraz Scopely. Narzędzie jest kompatybilne z Unreal Engine, Unity, Windows 11 i macOS, a wsparcie dla konsol i urządzeń mobilnych jest w przygotowaniu.

Dzięki nowemu SDK deweloperzy mogą skupić się na innych aspektach swoich gier, zamiast tworzyć własne systemy komunikacji i listy znajomych. Wiele platform ma już jednak swoje wewnętrzne rozwiązania jak na przykład Steam, PlayStation Network czy Xbox Live, co może stanowić pewną przeszkodę.

Dla deweloperów to zapewne spora wygoda. Pytanie jednak do was – czy podoba wam się takie rozwiązanie?