Directive 8020 z datą premiery. Nowa odsłona The Dark Pictures na zwiastunie

Pierwszy zwiastun The Dark Pictures: Directive 8020 pojawił się w sieci w listopadzie 2022 roku. Od tamtego czasu o wspomnianej produkcji było dość cicho. Na szczęście Supermassive Games postanowiło w końcu przerwać milczenie i na wczorajszym State of Play zaprezentowało nowy trailer oraz ujawniło datę premiery kolejnej odsłony serii The Dark Pictures.

Fabularny zwiastun Directive 8020 na State of Play. Ujawniono datę premiery nowej gry studia Supermassive Games

Zgodnie z przekazanymi informacjami Directive 8020 zadebiutuje na rynku 2 października 2025 roku. W nadchodzącej odsłonie serii The Dark Pictures gracze będą śledzić losy załogi kolonizacyjnego statku kosmicznego Cassiopeia, który ulega awarii. Bohaterowie szybko zorientują się, że nie są sami i rozpoczną walkę o przetrwanie.