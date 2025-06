Directive 8020 błyszczy w nowym zwiastunie. To będzie mocna pozycja dla fanów science fiction

SuperMassive Games, twórcy kultowych horrorów Until Dawn, The Quarry i serii The Dark Pictures Anthology, zaprezentowali nowe szczegóły dotyczące swojego nadchodzącego projektu Directive 8020. Największą nowością jest system Turning Points, który pozwala cofnąć decyzje i uniknąć tragicznych konsekwencji w bezlitosnej przestrzeni kosmicznej.

Directive 8020 – zwiastun prezentuje nową mechanikę

Will Doyle, dyrektor kreatywny studia, wyjaśnia że Turning Points to „nowy system narracyjny, który pozwala wrócić i zmienić rezultat swoich wyborów”.