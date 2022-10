Digimon World: Next Order zmierza na PC i Nintendo Switch

Pamiętacie Digimony? To te gorsze Pokemony, których nikt nie lubił

Dla mnie, osoby, która wychowała się na pierwszej generacji Pokemon, Digimony zawsze były nielubianą i nieprzekonującą podróbką. Zdroworozsądkowo byłoby odrzucić te dziecięce uprzedzenia i dać temu uniwersum jeszcze jedną szansę. Wkrótce nadarzy się ku temu dobra okazja, bowiem Digimon World: Next Order zmierza na PC oraz Nintendo Switch. Zachęcamy do zapoznania się z jeszcze ciepłym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Czy Digimon World: Next Order ma szansę na zdobycie popularności?

Digimon World: Next Order zostanie udostępnione na PC i Nintendo Switch 22 lutego 2023 roku. Warto wspomnieć, że pierwotnie gra pojawiła się na rynku w 2016 roku na PS Vita, a w kolejnym roku doczekaliśmy się portu na PlayStation 4.



Na potrzeby Digimon World: Next Order autorzy stworzyli zupełnie nową opowieść z akcją umiejscowioną w cyfrowym świecie, gdzie za chaos i zniszczenie odpowiedzialne są Nieposkromione Machinedramony. Musisz przygotować własnego bohatera (lub bohaterkę, gdyż możliwy jest wybór płci) i wyruszyć w długą podróż, której celem jest rozprawienie się ze wspomnianymi antagonistami.



Oczywiście, w trakcie naszej przygody kluczowe będzie zdobywanie nowych Digimonów. Do naszych zadań będzie należeć również opieka nad stworkami oraz trening mający na celu wzmocnienie ich potencjału. Dzięki temu stworzymy drużynę, która sprosta każdemu wyzwaniu.