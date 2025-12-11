Zaloguj się lub Zarejestruj

Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson wracają do Igrzysk śmierci. Jak to możliwe?

Jakub Piwoński
2025/12/11 16:40
Fani powinni być zachwyceni.

The InSneider informuje, że Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson ponownie wcielą się w Katniss Everdeen i Peetę Mellarka w nowym prequelu Lionsgate. Zapowiedziana wcześniej produkcja pod tytułem Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek, trafi do kin 20 listopada 2026 roku. Powrót postaci z oryginalnej serii może być jednak zaskakujący.

Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson
Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson

Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson wracają do Igrzysk śmierci

To pierwszy raz od dekady, gdy aktorzy powrócą do swoich kultowych ról. Ostatnio widzieliśmy ich razem w Igrzyskach śmierci: Kosogłos – część 2 z 2015 roku. Każde z nich wystąpiło w czterech filmach głównej serii, budując jedne z najbardziej ikonicznych postaci kina Young Adult.

Udział w nowym filmie jest jednak problematyczny. Nowy projekt opiera się na książce Suzanne Collins o tym samym tytule, której akcja rozgrywa się podczas 50. Igrzysk Śmierci — na długo przed zwycięstwem Katniss w 74. edycji. To oznacza, że w filmie Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek bohaterowie Lawrence i Hutchersona pojawią się najpewniej w formie retrospekcji. Twórcy najpewniej specjalnie dla nich cofną historię o ponad 20 lat względem wydarzeń znanych z oryginalnej serii, a z głównych bohaterów albo zrobią narratorów, albo połączą narrację współczesną z tą przeszłą. Tłumaczenie udziału aktorów technologią podróży w czasie jest w przypadku tej serii raczej niemożliwe (?).

Lionsgate nie zdradza jeszcze szczegółów obsady ani dokładniejszej fabuły, ale powrót Lawrence i Hutchersona już wzbudza duże emocje wśród fanów. Wiele wskazuje na to, że ich obecność będzie kluczowym elementem promocji filmu. Więcej informacji o Igrzyskach śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek powinno pojawiać się w najbliższych miesiącach.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/10/jennifer-lawrence-and-josh-hutcherson-to-return-for-the-hunger-games-sunrise-on-the-reaping

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


