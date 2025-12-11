Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson wracają do Igrzysk śmierci. Jak to możliwe?

Udział w nowym filmie jest jednak problematyczny. Nowy projekt opiera się na książce Suzanne Collins o tym samym tytule, której akcja rozgrywa się podczas 50. Igrzysk Śmierci — na długo przed zwycięstwem Katniss w 74. edycji. To oznacza, że w filmie Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek bohaterowie Lawrence i Hutchersona pojawią się najpewniej w formie retrospekcji. Twórcy najpewniej specjalnie dla nich cofną historię o ponad 20 lat względem wydarzeń znanych z oryginalnej serii, a z głównych bohaterów albo zrobią narratorów, albo połączą narrację współczesną z tą przeszłą. Tłumaczenie udziału aktorów technologią podróży w czasie jest w przypadku tej serii raczej niemożliwe (?).

Lionsgate nie zdradza jeszcze szczegółów obsady ani dokładniejszej fabuły, ale powrót Lawrence i Hutchersona już wzbudza duże emocje wśród fanów. Wiele wskazuje na to, że ich obecność będzie kluczowym elementem promocji filmu. Więcej informacji o Igrzyskach śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek powinno pojawiać się w najbliższych miesiącach.