Diablo IV trafi do Xbox Game Pass? Blizzard zabiera jasne stanowisko

Microsoft wciąż walczy o przejęcie Activision Blizzard, które jak dotąd skutecznie utrudnia im Sony. Gdyby transakcja została dokonana zgodnie z planem, moglibyśmy oczekiwać, że Diablo IV w dniu premiery od razu trafi do Xbox Game Pass. Wraz ze zbliżającą się betą czwartej części Diablo, która ruszy już w nadchodzący weekend, pojawiły się nowe spekulacje, czy gra mogłaby jednak zadebiutować w usłudze Microsoftu. Sprawę postanowił skomentować Rod Fergusson, dyrektor generalny gry i wiceprezes Blizzarda.

Diablo IV nie pojawi się na premierę w Xbox Game Pass

Fergusson nie miał dobrych wieści dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass. W swoim poście wprost stwierdził, że firma nie ma planów wprowadzenia Diablo IV do biblioteki usługi w dniu premiery.

Wspaniale jest widzieć emocje wokół bety Diablo IV i naszego szczeniaka z Wolf Pack! Otrzymujemy pytania dotyczące D4 w Game Pass i chcę was poinformować, że nie mamy takich planów. Do zobaczenia w Sanktuarium podczas weekendu wczesnego dostępu wersji beta, który rozpocznie się 17 marca!

Niewykluczone, że sytuacja zmieni się po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft, ale do finalizacji transakcji doszłoby już po premierze Diablo IV, więc na premierę gry w Xbox Game Pass nie ma co liczyć. Jest jednak duża szansa, że gra trafi do usługi po kilku lub kilkunastu miesiącach po swoim debiucie.