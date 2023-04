Diablo IV – graj po swojemu!

W tym miejscu warto też wspomnieć, że już wkrótce wystartują kolejne otwarte beta-testy Diablo IV, w których będzie można wziąć udział od 12 maja od godziny 21:00 do 14 maja do godziny 21:00 czasu polskiego. Wówczas, podobnie jak miało to miejsce ostatnim razem, każdy zainteresowany będzie mógł po raz kolejny (lub po raz pierwszy) zagrać za darmo w czwartą część serii Diablo na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo IV zadebiutuje na rynku już 6 czerwca. Produkcja pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.