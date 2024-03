Diablo Immortal z nowymi funkcjami. Blizzard przyszykował sporo niespodzianek i pokazuje plany rozwoju gry

Do mobilnej wersji Diablo zmierza sporo nowych funkcji, w tym zmieniony system wyposażenia, kolejne podziemia, czy bossowie.

Już w czerwcu Diablo Immortal będzie obchodził swoją drugą rocznicę premiery. Z tej okazji Blizzard przygotował sporo nowości i niespodzianek dla graczy, którzy aktywnie bawią się w tym tytule. Studio zaprezentowało grafikę z planami na rozwój gry, które zostały podzielone na kwartały, więc fani mogą liczyć na nową zawartość co kilka miesięcy. Już w okresie wiosennym do gry trafi nowy system mistrzowski oraz zażądanie i zdobywanie ekwipunku, jak również kolejni bossowie do pokonania, czy tryby gry.

Diablo Immortal – zbliżające się 2. urodziny gry i szykowane nowości

Na lato Blizzard zaplanował wprowadzenie do Diablo Immortal nowe zadanie nazwanie Kamienie światła, które zostało podzielone na dwie części, a kolejna pojawi się w kolejnym kwartale. Do tego gracze mogą liczyć na nowy tryb współpracy oraz aktualizacje podziemi i przeklętych wież.