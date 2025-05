Diablo Immortal kończy 3 lata. Blizzard świętuje wydarzeniami i prezentami dla graczy

Poszukiwacze przygód w świecie Sanktuarium mają powody do świętowania. Diablo Immortal, popularna mobilna odsłona kultowej serii, zbliża się do swoich trzecich urodzin, które przypadają na dzień 1 czerwca. Ten ważny moment zostanie uczczony falą nowych treści i aktywności w grze.

Diablo Immortal świętuje 3. urodziny. Blizzard przygotował sporo atrakcji dla graczy

Główną osią nadchodzących obchodów jest wydarzenie nazwane Welcome to the Anniversary: Threefold Rebirth. Gracze mogą spodziewać się różnorodnych aktywności: wydarzeń ograniczonych czasowo, nowych elementów kosmetycznych, aktualizacji balansu postaci oraz powracających eventów.

Jednym z kluczowych punktów programu jest Trial of the True Evils. Wydarzenie to pozwala przemierzyć historię Diablo Immortal, mierząc się z bossami z panteonu zagłady. W trakcie trwania eventu, co kilka dni pojawi się nowy boss do walki. Próba potrwa od 1 do 19 czerwca, a za udział gracze otrzymają ramkę awatara, a także różne przedmioty kosmetyczne.