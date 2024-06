Diablo 4 ze szczegółami 5. sezonu. Nowe zadania, aktywności i więcej broni do zdobycia

Jeszcze w tym roku Diablo 4 doczeka się pierwszego fabularnego dodatku zatytułowanego Vessel of Hatred. Podczas Xbox Games Showcase 2024 ujawniono konkretną datę premiery rozszerzenia, a niedługo później Blizzard przedstawił szczegóły nowej klasy postaci. Zanim DLC zadebiutuje na rynku, Diablo 4 doczeka się piątego sezonu rozgrywek, które wprowadzi sporo nowości, a długa lista zmian została właśnie udostępniona przez studio na oficjalnej stronie. Możemy się z niej dowiedzieć, że gracze otrzymają nowe zadania oraz aktywności edgame’owe, a także więcej broni dla każdej z klas postaci.

Diablo 4 – szczegóły 5. sezonu

Wybrani fani Diablo 4 będą mogli wypróbować zmiany i nowości z piątego sezonu rozgrywek na Publicznym Serwerze Testowym (PTR) od 25 czerwca do 2 lipca. Jedną z najważniejszych nowości, które będzie można przetestować, jest nowa linia zadań, która rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z podstawowej wersji gry i będzie dostępna zarówno w podczas trwania sezonu, jak i po jego zakończeniu. Aby uzyskać dostęp do nowych zadań, trzeba będzie udać się do Hawezaru na trzeciej randze świata i zbadać zamieszanie wśród mieszkańców miasta.