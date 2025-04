Age of Empires 2: Definitive Edition trafi na PS5. Gra otrzyma dodatek The Three Kingdoms

Xbox Game Studios wraz ze studiami Forgotten Empires, Tantalus Media oraz Wicked Witch, ogłosili, że Age of Empires 2: Devinitive Edition zadebiutuje na konsoli PlayStation 5 już za miesiąc.

Wraz z debiutem Age of Empires 2: Definitive Edition na konsoli PlayStation 5, ukaże się również nowe rozszerzenie The Three Kingdoms. Dodatek osadzony jest w realiach chińskiej epoki Trzech Królestw. Age of Empires 2: Definitive Edition trafi na PlayStation 5 Przy okazji zapowiedzi Age of Empires 2: Definitive Edition na PlayStation 5, poznaliśmy także edycje gry.

Standard Edition w cenie 39,99 dolarów (około 150 złotych), która zawiera: Podstawową wersję gry

Dodatek The Mountain Royals

24 animowane ikony profilowe Premium Edition w cenie 59,99 dolarów (około 226 złotych), która zawiera: Podstawową wersję gry Do 5 dni wcześniejszego dostępu Nowy dodatek The Three Kingdoms Wszystkie wcześniejsze dodatki (w tym „Chronicles: Battle for Greece”, „Return of Rome” itd.) 24 animowane ikony profilowe Age of Empires 2: Definitive Edition świętuje swoje 25-lecie, będąc jedną z najpopularniejszych strategii w historii. Gra oferuje grafikę w jakości 4K UHD, zremasterowaną ścieżkę dźwiękową i trzy dodatki w podstawowej wersji Lords of the West, Dynasties of India i Dawn of the Dukes. Ponadto gra po dziś dzień otrzymuje regularne aktualizacje z nowymi trybami, treściami i funkcjami.

GramTV przedstawia:

Na graczy czeka ponad 200 godzin rozgrywki, 1000 lat historii i ponad 45 cywilizacji. Gra wspiera szybkie mecze online, ulepszone UI i wiele więcej. Produkcja zaoferuje także nowe poziomy trudności począwszy od “easiest” po “legendary”. Rozszerzenie The Three Kingdoms przenosi graczy do legendarnej epoki Trzech Królestw – czasów bohaterów, zdrady i epickich bitew w starożytnych Chinach. Age of Empires 2: Definitive Edition oferuje nowe kampanie: Shu (Liu Bei) – próba przywrócenia dynastii Han przez uczciwego rzemieślnika.

Wei (Cao Cao) – droga genialnego taktyka do dominacji w Chinach.

Wu (Klan Sun) – walka o władzę i zemstę na południu Chin. Wydanie na PlayStation 5 zawiera także kilka nowych cywilizacji, jednostek i technologii: Shu – Jednostki: White Feather Guard, War Chariot

Wei – Jednostki: Tiger Cavalry, Xianbei Raider

Wu – Jednostki: Fire Archer, Jian Swordsman

Jurcheni – Jednostki: Iron Pagoda, Grenadier

Khitani – Jednostki: Liao Dao, Mounted Trebuchet

Zamiast upraw: Pastwiska, obsługiwane przez 2 wieśniaków

Hei Guang Cavalry – zamiennik Rycerzy dla Shu, Wei i Wu

Traction Trebuchets – mobilne machiny oblężnicze

Lou Chuans – pływające fortece

Fire Lancers – piechota z eksplodującym atakiem dystansowym

Rocket Carts – zamiennik mangoneli z rakietami

Dragon Ships – najpotężniejszy okręt ognisty, tylko dla Chińczyków Nowe efekty wizualne, fauny i flory dopełniają immersję i pozwalają jeszcze głębiej zanurzyć się w realiach starożytnych Chin. To największe i najbardziej ambitne rozszerzenie do Age of Empires 2: Definitive Edition do tej pory.