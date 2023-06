Diablo 4 ze sporą aktualizacją. Blizzard wprowadza pożądane zmiany i poprawki

Dzięki najnowszej aktualizacji z Diablo 4 wyeliminowano sporo błędów związanych z zadaniami, podziemiami, wydarzeniami i innymi aktywnościami . Deweloperzy zajęli się także bugami występującymi podczas rozgrywki oraz w trybie lokalnej współpracy, a także wprowadzono poprawki do interfejsu. Lista jest naprawdę obszerna, dlatego warto zerknąć do szczegółowego opisu aktualizacji na stronie Blizzarda .

Blizzard zapewnia również, że bossowie przemierzający Piekielne Przepływy będą częściej upuszczać łupy wyższej jakości. Dodatkowo dzięki najnowszej aktualizacji gracze Diablo 4 mogą teleportować się do Podziemi Koszmarów bezpośrednio z poziomu mapy. Deweloperzy poinformowali również, że od teraz cotygodniowe skrytki z premiami od bossów świata nie będą miały już wymogu poziomu do otwarcia.

Blizzard nie zapomniał również o postaciach. Deweloperom zależy, by „gra wszystkimi konfiguracjami klas dawała poczucie potęgi i frajdy”, dlatego też najnowszy patch wprowadza „kolejną rundę aktualizacji balansu”. Twórcy zaznaczają, że wspomniane zmiany odnoszą się do opinii graczy, a ich szczegółowy opis również znajdziecie we wpisie poświęconym aktualizacji na stronie Blizzarda.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…