Gracze mają dość Diablo 4. Coraz niższe oceny i krytyka bycia ciągle online

Radosław Krajewski

Blizzard ma poważny problem.

Z powodu ataku DDoS serwery Blizzarda, w tym Diablo IV, przestały działać w miniony weekend. Gracze nie mogli zalogować się do gry, tym samym cała zawartość Diablo IV była niedostępna przez wiele godzin. Sfrustrowało to osoby, które miało wtedy trochę wolnego czasu i chciały zagrać w najnowszy tytuł studia. Niestety przez konieczność bycia ciągle online, w Diablo IV nie można grać bez połączenia się z serwerami. Jeszcze przed premierą wywołało to wiele kontrowersji, ale dopiero teraz część graczy na własnej skórze przekonało się, ja może być to problematyczne.

Na Reddicie i Twitterze nie brakuje wątków, w których fani nawołują Blizzarda do wprowadzenia trybu offline do Diablo IV, aby podobna sytuacja jak ta z poprzedniej niedzieli, nigdy więcej się już nie powtórzyła. Niektórzy nawet snuli wizję niedziałających serwerów do czwartej części Diablo przez tydzień, lub nawet jeszcze dłużej. Zapłaciłem za grę pełną cenę i oczekuję, że będę mógł zagrać, kiedy tylko będę chciał. Mam tylko kilka godzin wolnego czasu na granie. Tęsknię za startymi czasami, kiedy wkładałem płytę i nie potrzebowałem połączenia z internetem – napisał ImminentCrash. Fani wprost piszą, że Diablo IV nie jest MMORPG-iem, więc nikt nie gra w to, jak klasycznych przedstawicieli tego gatunku. Dla wielu graczy możliwość tworzenia własnych sesji offline nic by nie zmieniło, gdyż i tak nie zamierzają grać z innymi graczami. Diablo IV z coraz niższą oceną od graczy Niedziałające serwery są jednak tylko jednym z wielu problemów Diablo IV. Na Metacritic pojawia się coraz więcej negatywnych opinii, w których gracze narzekają na wiele aspektów gry, w tym skalowania poziomu potworów, powtarzalnych podziemi, mało rozbudowanych drzewek umiejętności, zdobywanie zbyt mało punktów doświadczenia z zadań pobocznych, problemów z balansem, czy braku funkcji odpowiedzialnej za szukanie innych graczy do zabawy.

