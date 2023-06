Diablo IV skończone? Sprawdź w co zagrać, aby zostać w klimacie

Wybrane gry można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to gatunek hack & slash, który reprezentuje Diablo. Jeśli ktoś ponownie rozkochał się w tego typu rozgrywce, warto wykorzystać okazję do sprawdzenia innych bliźniaczych tytułów. W ostatnim czasie pojawiło się kilka interesujących alternatyw. Druga kategoria to gry o podobnym, równie demonicznym klimacie co Diablo IV, ale o zupełnie innej rozgrywce. Tutaj wybór jest nieco mniejszy, ale nadal da się coś znaleźć.

V Rising

Zaczynamy od gry, która w momencie premiery zyskała zaskakująco dużą popularność. V Rising to hack & slash, który oferuje bardzo dużo doznań zbliżonych do Diablo IV. Są jednak też dosyć znaczące różnice. Zacznijmy od klimatu. Produkcja studia Stunlock Studios opowiada o losach wampira pozbawionego swoich mocy. Naszym zadaniem jest pokonywanie kolejnych bossów i rozwijanie możliwości bohatera. Ten jest oczywiście wrażliwy na światło słoneczne, a więc większość czasu spędzimy walcząc w nocy.

Ważnym wyróżnikiem V Rising jest dostępny w grze zamek. Jego rozwijanie to kolejna ważna mechanika gry. Tym samym nacisk na fabułę jest nieco mniejszy, ale więcej miejsca poświęcone jest na rozwój, czy to bohatera czy jego siedziby. Dodatkowo, podobnie jak w Diablo IV, w grze pojawiają się inni gracze. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby grać na serwerze PvE. Brzmi to więc bardzo dobrze zwłaszcza dla tych, którzy oczekują czegoś podobnego mechanicznie co Diablo, ale z innym klimatem i wysokim poziomem skomplikowania. Niestety V Rising dostępny jest tylko we wczesnym dostępie. Mimo wszystko gra już teraz prezentuje bardzo przyzwoity poziom.

Succubus

Kompletnie zmieniamy gatunek na grę akcji z perspektywy pierwszej osoby. Pozostaje za to piekielny klimat charakterystyczny dla Diablo IV. W przypadku polskiego Succubusa wręcz cała akcja rozgrywa się w tym miejscu. Fabuła produkcji ekipy Madmind Studio opowiada o dzikiej i budzącej pożądanie sukkubie, która szuka zemsty na swoich wrogach. Gameplay opiera się więc głównie na bardzo krwawej i brutalnej walce. Przeciwnikami są tutaj inne demony, które staną nam na drodze. Z racji charakteru postaci trzeba się liczyć z tym, że na ekranie pojawi się nieco scen o silnym podtekście erotycznym. Mówimy więc o produkcji zdecydowanie dla dorosłych i dojrzałych odbiorców.