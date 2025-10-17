Diablo 4 z ogromnymi zmianami. Nowa aktualizacja wzbudza jednak kontrowersje

Blizzard przedstawił szykowe zmiany w nowej aktualizacji do czwartej części Diablo.

Gracze Diablo 4 mogą przygotować się na znaczącą rewolucję w sposobie rozwijania i ulepszania przedmiotów. Nadchodząca aktualizacja 2.5.0 wprowadzi gruntowną przebudowę systemów Temperingu i Masterworkingu, a także zupełnie nową mechanikę zwaną Sanctification. Twórcy gry zapowiadają, że zmiany mają uczynić proces ulepszania ekwipunku bardziej przejrzystym i satysfakcjonującym. Diablo 4 – masa nowości zmierza do gry Aktualizacja dotyczy także innych elementów gry. Ulepszony zostanie system trudności potworów, powrócą rankingi połączone z nowym lochami typu Tower, a w 11. sezonie pojawi się mechanika Divine Gift oraz wydarzenie Lesser Evils Invasion. Zmiany te mają być odpowiedzią na bardzo pozytywny odbiór poprzedniego sezonu. Mimo to niektórzy gracze zastanawiają się, czy to wystarczy, aby rozwiązać najbardziej krytykowany problem, losowość ulepszania ekwipunku.

Najbardziej zauważalną zmianą jest usunięcie czynnika losowego z systemu Temperingu. Gracze będą mogli samodzielnie wybrać, który afiks chcą nałożyć na przedmiot. Nadal będzie to tylko jeden afiks, ale twórcy pozwolą na nieograniczoną liczbę prób dzięki możliwości przywracania ładunków Temperingu bez konieczności żmudnego farmienia dodatkowych przedmiotów. Drugą dużą zmianą jest przebudowa systemu Masterworkingu. Zamiast skupiać się na zwiększaniu wartości pojedynczych afiksów, nowa wersja koncentruje się na poprawie ogólnej jakości przedmiotu. Po osiągnięciu maksymalnego progu jakości gracze będą mogli otrzymać tzw. Capstone bonus. Ten efekt zamienia jeden z istniejących afiksów na wersję Greater Affix, zwiększając jego siłę. Jeśli rezultat okaże się niezadowalający, bonus można będzie przetoczyć za pomocą znanych już materiałów Obducite i Neathiron. Oznacza to mniej hazardu, a więcej realnej kontroli nad finalną wersją wyposażenia.

GramTV przedstawia:

Najwięcej emocji wzbudza nowa mechanika Sanctification. To ostatni etap ulepszania przedmiotu, który czyni go niemodyfikowalnym i może drastycznie zmienić jego właściwości. Po uświęceniu przedmiot może otrzymać potężne bonusy, takie jak dodatkowa moc legendarna, przekształcenie afiksu w lepszą wersję lub dodanie specjalnych efektów z puli Sanctification. Może też stać się niezniszczalny. Problem w tym, że efekt Sanctification jest losowy i nie można go cofnąć. Oznacza to, że nawet perfekcyjnie przygotowany przedmiot może zostać bezpowrotnie zmieniony w sposób, którego gracz nie chciał. Choć większość zmian w aktualizacji 2.5.0 spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, element losowości w ostatnim etapie ulepszania budzi obawy. Blizzard z jednej strony daje graczom więcej kontroli nad procesem rozwijania ekwipunku, z drugiej wprowadza nową mechanikę, która może być równie frustrująca jak poprzednie rozwiązania. Premiera aktualizacji 2.5.0 na serwerach testowych odbędzie się już 21 października. To jeden z największych pakietów zmian w historii Diablo 4 i wiele wskazuje na to, że może on znacząco wpłynąć na rozgrywkę w endgame. Pytanie tylko, czy gracze zaakceptują ryzyko związane z Sanctification.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.