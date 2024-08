Diablo 4: Vessel of Hatred w nowym zwiastunie. Blizzard prezentuje nowości z dodatku

Diablo 4: Vessel of Hatred nadchodzi wielkimi krokami, więc rozszerzania do ubiegłorocznego hack & slasha Blizzarda nie mogło zabraknąć na tegorocznym gamescomie. Studio podzieliło się zwiastunem, który wprowadza graczy do nowej przygody, w tym przygotowanej na potrzeby dodatku kampanii. Ponadto na materiale możemy zobaczyć kilka świeżych ujęć z rozgrywki, w tym zupełnie nową klasę, czyli spirytystę. Deweloperzy pochwalili się także nowymi lokacjami i potworami oraz mechaniką najemników, którzy pomogą nam w walce. Zwiastun Diablo 4: Vessel of Hatred zobaczycie poniżej.

