Diablo 4 już z nowym sezonem. Jedna funkcja szczególnie przypadła do gustu graczom

Tym ulepszeniem jest zmiana w sposobie personalizacji zbroi w Diablo 4. Użytkownik Reddita o nazwie Ropp_Stark zwrócił uwagę na to usprawnienie, zauważając, że system transmogryfikacji pancerza został poprawiony. Diablo 4 wprowadziło nową opcję o nazwie „Equip Theme”.

Dzięki niej gracze mogą natychmiastowo zastosować cały zestaw wizualny, co oszczędza czas i eliminuje konieczność ręcznego przeszukiwania całej kolekcji w poszukiwaniu pasujących elementów zestawu. To ulepszenie, choć subtelne w porównaniu do innych ważnych zmian w dziewiątym sezonie, okazało się być cenne dla wielu graczy.

Użytkownik techn0kween wspomniał natomiast, że studio Blizzard dodało również opcję podglądu dla wszystkich przedmiotów kosmetycznych oraz skrót do sklepu, ułatwiający nabycie elementów, których gracze jeszcze nie posiadają.

Przypomnijmy, że Grzechy Horadrimów wystartowały już w Diablo 4. Szczegóły związane z nowym sezonem znajdziecie w tym miejscu.