Diablo IV – zobacz serię filmików tłumaczących świat gry. Coś dla fanów lore

Do premiery gry Diablo IV został już tylko nieco ponad tydzień. Blizzard Entertainment po raz kolejny przypomina o produkcji – tym razem udostępniając cykl Księgi Loratha na YouTubie. Są to filmiki skierowane przede wszystkim do graczy, którzy wraz z czwartą częścią serii gier po raz pierwszy wkroczą do świata Diablo.

Świat gry Diablo IV. Zobacz serię filmików na YouTubie

Pierwszy odcinek skupia się na samym początku, a więc stworzeniu Płonących Piekieł i Wysokich Niebios. Drugi odcinek koncentruje się z kolei na Sanktuarium; poznamy Inariusa oraz Lilith, a także ich plan ucieczki przed Wiecznym Konfliktem. Najnowszy materiał opowiada natomiast m.in. o zakonie Horadrimów, którego członkiem był tytułowy Lorath.