Urlop na granie w Diablo IV – Blizzard przekonuje pracodawców piekielnym dekretem

Twórcy gry wydali dekret na mocy piekielnego prawa, który ma przekonać pracodawców do zgodzenia się na urlop dla pracowników – na granie w Diablo IV.

Począwszy od dzisiaj, czyli 6 czerwca, w Diablo IV mogą grać również ci, którzy zdecydowali się na zakup standardowej edycji bez wcześniejszego dostępu. Nic więc dziwnego, że Blizzard Entertainment chce wciągnąć do Sanktuarium możliwie jak najwięcej osób. Oprócz specjalnego wydarzenia dla miłośników trybu hardcore, o którym informowaliśmy Was tutaj, deweloperzy chcą przekonać nawet pracodawców – do tego, aby dali swoim pracownikom urlop na granie.

Urlop na granie w Diablo IV? Blizzard pomoże!

Na oficjalnym koncie gry na Twitterze udostępniony został niedawno ciekawy wpis ze specjalnym dekretem wydanym na mocy piekielnego prawa, który ma przekonać pracodawców do zgodzenia się na Wasz urlop w Sanktuarium:

