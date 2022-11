Poziomy światów w Diablo IV i przydatna funkcja dla przedmiotów legendarnych

Dopiero po zwyciężeniu pojedynku z nim będziemy mogli po raz kolejny zwiększyć poziom trudności – tak będzie to wyglądać pod koniec każdego Poziomu świata. Kolejni bossowie będą oczywiście coraz potężniejsi, a ostatni z nich ma być wyjątkowo wymagający. Jeśli go pokonamy, odblokujemy wówczas – jak ujął to Rod Fergusson, główny menadżer marki – koniec końca gry. Co ciekawe, jedynie na wyższych Poziomach świata odnajdziemy wyposażenie święte (Sacred) oraz wyposażenie przodków (Ancestral).