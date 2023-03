Diablo IV na kolejnych materiałach. Blizzard przypomina o becie

Pierwszy etap bety rozpocznie się 17 marca o godzinie 17:00 czasu polskiego – wówczas gracze sprawdzą prolog i pierwszy akt. Nieco później, bo 24 marca, obędzie się otwarta beta – do 26 marca dostęp do gry będąś mieli wszyscy zainteresowani. W pierwszej fazie będziemy mogli wybrać spośród trzech różnych klas (barbarzyńca, łotrzyk i czarodziej), w drugiej zaś dołączą do nich druid oraz nekromanta.