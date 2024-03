Diablo IV z obiecywanymi rozgrywkami rankingowymi. Data premiery aktualizacji

To pełne adrenaliny wyzwanie jest dostępne dla wszystkich klas w Sferze Sezonowej zarówno dla postaci zwykłych, jak i hardkorowych. Po uzyskaniu dostępu do rangi świata IV wyruszcie do portu na południowym zachodzie Gea Kul. Na końcu najdłuższego doku znajduje się imponujący Róg Prób. Aktywujcie go, aby uzyskać dostęp do Cięgów. Choć Cięgi są dostępne w randze świata IV, czyhające w nich monstra będą na poziomach wyższych niż 100, więc postacie 100. poziomu mają największe szanse na wyjście z nadchodzącej rzeźni z tarczą.

Cięgi to nieliniowe podziemia o stałym układzie, które co tydzień się zmieniają. Aby osiągnąć najwyższy wynik w tych podziemiach końcowej fazy gry, trzeba opanować je w stopniu mistrzowskim, wykazać się przebiegłością i umiejętnościami. Wasz wynik będzie zależał od tego, ile Dowodów Potęgi zdołacie zdobyć w ciągu 8 minut, zabijając potwory i otwierając skrzynie. Cięgi w danym tygodniu będą identyczne przy każdej próbie, dzięki czemu będziecie mogli opracować najskuteczniejszą strategię rzezi, a pozostawiane truchła będą świadectwem Waszych postępów.

Każdy cykl zakończy się we wtorek o godz. 17:00 CET, a nowe, zupełnie inne Cięgi będą dostępne o 19:15 CET. Dawajcie z siebie wszystko i walczcie do ostatniej kropli krwi co tydzień, zanim nowe Cięgi rzucą Wam kolejne wyzwanie.