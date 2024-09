Dragon Quest III HD-2D Remake w złocie. Listopadowa premiera niezagrożona

Odświeżona wersja Dragon Quest III: The Seeds of Salvation z 1998 roku zadebiutuje za niecałe dwa miesiące.

Jakiś czas temu ujawniono wymagania sprzętowe Dragon Quest III HD-2D Remake na PC. W miniony weekend pojawiła się natomiast kolejna wiadomość, która powinna zainteresować graczy czekających na wspomnianą produkcję. Poinformowano bowiem, że odświeżona wersja klasycznego japońskiego RPG Dragon Quest III: The Seeds of Salvation z 1998 roku osiągnęła tzw. złoty status.

Dragon Quest III HD-2D Remake nadchodzi. Gra osiągnęła już złoty status

Właściwe prace nad Dragon Quest III HD-2D Remake zostały więc zakończone, a gra może już trafić do tłoczni. Gracze zainteresowani wspomnianą produkcją mogą natomiast w spokoju odliczać dni do listopadowej premiery. Do wpisu informującego o osiągnięciu przez odświeżoną wersję Dragon Quest III: The Seeds of Salvation „złotego statusu” dołączono również zdjęcie, na którym znajduje się Yuji Horii – ojciec serii Dragon Quest – oraz Masaaki Hayasaka – producent nadchodzącego remake’u. Całość znajdziecie na dole wiadomości.