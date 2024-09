Starfield: Shattered Space ze szczegółową prezentacją. Nowa planeta i tajemnice

Zgodnie z zapowiedziami w Starfield: Shattered Space gracze odwiedzą masę nowych lokacji . Od premiery pierwszego fabularnego rozszerzenia do ostatniej produkcji studia Bethesda dzielą nas natomiast niecałe dwa tygodnie. Deweloperzy najwyraźniej chcą odpowiednio przygotować graczy na wspomniany moment, ponieważ w sieci pojawiła się szczegółowa prezentacja dodatku Shattered Space do Starfield .

Kiedy zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jak powinno wyglądać to doświadczenie, wiedzieliśmy, że chcemy, aby było tradycyjnym rozszerzeniem Bethesda Game Studios. Tak rozmyślnie rozplanowana planeta doskonale współgra z izolacjonistycznym społeczeństwem. Wszystko, co zrobili od momentu powstania Rodu Va'ruun, miało miejsce właśnie tutaj na Va'ruun'kai. Cała planeta opowiada historię ludzi, którzy nigdy nie opuścili swojego domu i chcą pozostać tajemnicą – komentuje Joe Mueller, główny producent.

Deweloperzy podkreślają, że w podstawowej wersji „większość interakcji z Rodem Va'ruun przybiera formę ataków ze strony fanatyków”. W Starfield: Shattered Space gracze będą natomiast mogli odkryć „drugą stronę medalu”. Bethesda zaznacza również, że lud Rodu Va'ruun „przez lata” był odcięty od Zasiedlonych Układów, dlatego stał się „idealną frakcję do odkrywania w całkowicie niezależnym doświadczeniu”.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera Starfield: Shattered Space odbędzie się 30 września 2024 roku. Dodatek dostępny będzie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.