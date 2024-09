Kingdom Come: Deliverance 2 jednak w 60 FPS na konsolach? Wszystko jest możliwe

Już na początku czerwca ujawniono, że Kingdom Come: Deliverance 2 będzie działać w 60 FPS wyłącznie na PC. Wygląda jednak na to, że nie wszystko jeszcze stracone. Prace nad wspomnianą produkcją wciąż trwają, a Warhorse Studios – jak się okazuje – nie wyklucza, że kontynuacja Kingdom Come: Deliverance zaoferuje rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę na konsolach.

60 FPS na konsolach „nie jest poza zasięgiem” twórców Kingdom Come: Deliverance 2

Redakcja Wccftech miała okazję porozmawiać z Martinem Klimą, czyli producentem wykonawczym Kingdom Come: Deliverance 2. W trakcie wywiadu dziennikarze postanowili zapytać, czy jest szansa na to, by konsolowa wersja nadchodzącej produkcji Warhorse Studios działała w 60 FPS-ach. Odpowiedź dewelopera była następująca: