Diablo IV – jaką postacią grać na start? Przewodnik po klasach postaci

No dobrze. Więc macie już zainstalowane Diablo IV, uruchamiacie grę i wita Was ekran z wyborem klasy postaci, a Wy… nie do końca wiecie, co powinniście wybrać. Być może jest to Wasza pierwsza przygoda z tą serią, a może wracacie do piekielnego świata po długiej przerwie. Nie szkodzi. Postanowiliśmy Wam pomóc i zebrać najważniejsze informacje o wszystkich klasach postaci dostępnych w Diablo IV. Zapraszamy do ich podsumowania i życzymy pomyślnego mordobicia demonów w Sanktuarium!

Barbarzyńca (lub Barbarzynka) to wojownicy z krwi i kości, którzy praktycznie nie mają sobie równych w starciach w zwarciu. Mogą dzierżyć łącznie aż cztery różne bronie, które gracz może zmieniać w zależności od używanych umiejętności. Co więcej, ta klasa może również posługiwać się dwoma broniami jednoręcznymi jednocześnie. Jej najważniejszymi cechami są spora odporność na wszelkiego rodzaju ciosy oraz radzenie sobie w pojedynkach z licznymi grupami przeciwników .

Czarodzieje oraz Czarodziejki czerpią swoją siłę z wysokiego współczynnika inteligencji. Potrafią władać żywiołami błyskawic, lodu oraz ognia. Do rzucania zaklęć używają many, którą mogą regenerować dzięki specjalnym umiejętnościom. Radzą sobie świetnie w walce na dystans, aczkolwiek mogą mieć spore problemy w zwarciu z uwagi na mniejszą liczbę punktów życia i obrony.

Diablo IV – jaką klasę wybrać na początek?

Która z tych pięciu klas postaci jest najsilniejsza? Którą z nich gra się najlepiej? Odpowiedzi na te pytania nie są oczywiście takie proste, a wszystko zależy do tego, czego szukacie. Pod względem mocy wszystkie klasy sprawdzą się w fazie tzw. endgame. Barbarzyńca, Druid, Nekromantka, Łotrzyca oraz Czarodziejka posiadają naprawdę potężne kombinacje, które mogą przeprowadzić Was przez 4. poziom trudności świata i nawet najtrudniejsze Lochy Koszmaru.

Przy tym wszystkim istnieją jednak klasy, które są silniejsze we wczesnej fazie gry (Czarodziejka oraz Nekromantka) oraz klasy, które na start mogą przysporzyć Wam problemów w przetrwaniu (Barbarzyńca i Druid).

Diablo IV – najlepsza klasa dla nowych graczy

Jeżeli jest to Twoja pierwsza przygoda z Diablo, najlepszym wyborem będzie prawdopodobnie Barbarzyńca lub Nekromantka.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z chodzącą maszyną do zabijania. Tutaj spędzisz większość czasu po prostu podbiegając do wrogów i uderzając je, aż umrą. Nie ma żadnych sztuczek, nie ma many, nie ma też zmieniania się w niedźwiedzia czy stawiania się niewidzialnym. Bierzesz wielki młot (czy też coś innego) i… no, rozwalasz. Praktycznie wszystko.

W drugim przypadku Waszym zbawieniem będzie armia szkieletów, które będą atakować wszystko dookoła i – w zależności od konfiguracji – mogą zadawać naprawdę spore obrażenia. A nawet jeżeli coś zepsujesz w buildzie, to możesz po prostu skupić się na zapewnieniu sobie bezpieczeństwa i poczekać, aż znajdziesz chwilę na naprawę problemu.

Diablo IV – najlepsza klasa do gry solo

Łotrzyca to prawdopodobnie najlepsza klasa postaci do grania samemu dla doświadczonych graczy, którzy planują przejść całą grę jednym bohaterem. Jako Łotrzyca jesteśmy bowiem bardzo mobilni, potrafimy się skradać i walczyć zarówno na dystans, jak i w zwarciu. Jest to również najbardziej wszechstronna klasa z ogromną ilością możliwości, jeśli chodzi o jej konfigurację.