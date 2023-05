Druga otwarta beta Diablo IV zebrała wiele pochwał. Gracze są zadowoleni

Wczoraj zakończyły się drugie otwarte beta-testy gry Diablo IV . Jednak w przeciwieństwie do pierwszej fali, tym razem reakcje społeczności są bardzo pozytywne – wystarczy zajrzeć na forum Reddit .

Oprócz (ponownego) chwalenia samej produkcji gracze zwracają uwagę na zmiany, jakie wprowadzono po pierwszej becie, które ich zdaniem są bardzo korzystne i zwiastują Blizzardowi wielki sukces w czerwcu.

Druga beta Diablo IV z pozytywnym odbiorem

Gdyby wyróżnić powtarzające się w komentarzach do różnych wpisów opinie, fani docenili głównie znacznie większą stabilność serwerów oraz ulepszoną wydajność silnika gry. Oprócz tego społeczność zauważyła pozytywne zmiany w balansie łupów – dla przypomnienia: w pierwszej otwartej becie było ich zwyczajnie za dużo. Wygląda na to, że deweloperzy podnieśli ogólny poziom trudności, co fani przyjęli z radością.