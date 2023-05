Co po premierze Diablo IV? Gracze będą mogli... wydać pieniądze

Wczoraj odbyła się kolejna transmisja poświęcona grze Diablo IV , podczas której Blizzard Entertainment ujawnił kolejne szczegóły na temat produkcji. Równocześnie na oficjalnej stronie firmy pojawił się obszerny wpis . Tym razem uwagę poświęcono przede wszystkim rozwojowi grze po premierze, omówiono także przebieg i zawartość sezonów, z czego pierwszy sezon rozpocznie się w drugiej połowie lipca.

Diablo IV – czego spodziewać się po premierze?

Jak czytamy we wspomnianym wpisie, sezony – wypuszczane co kwartał – będą wprowadzać nowe funkcje rozgrywki, serie zadań (z nowymi postaciami i starymi znajomymi), karnety bojowe, legendarne przedmioty, zmiany balansu klas, usprawnienia rozgrywki i wiele więcej. Sezony wprowadzą do świata Sanktuarium nowe pomysły, jednocześnie odświeżając podstawowe doświadczenie. Deweloperzy chcą, aby były czymś, czego gracze wyczekują i czym mogą cieszyć się wspólnie z przyjaciółmi i pozostałymi członkami społeczności Diablo. Nieco późniejsze rozpoczęcie pierwszego sezonu wynika z faktu, iż dostęp do jego zawartości wymagać będzie ukończenia głównej kampanii fabularnej. Blizzard chce, aby wszyscy mieli czas na ukończenie gry przynajmniej raz.