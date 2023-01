Diablo III ponownie przeniesie nas do przeszłości. Nostalgiczny event w grze

Już niedługo w grze będziemy mogli ponownie odwiedzić lokacje z kultowej pierwszej części w ramach wydarzenia The Darkening of Tristram.

Zgodnie z tradycją, Blizzard Entertainment poinformowało, że już 3 stycznia bieżącego roku w grze Diablo III rozpocznie się wydarzenie The Darkening of Tristram. Miłośnicy produkcji na pewno wiedzą, o co chodzi – w ramach eventu gracze będą mieli okazję odwiedzić kultowe lokacje z pierwszej odsłony serii Diablo, a także spotkają na swojej drodze znanych wrogów z jedynki.

Coroczny event Darkening of Tristram w Diablo III

Jubileusz Diablo jest tuż za rogiem, a wraz z nim wydarzenie Darkening of Tristram! Niezależnie od tego, czy należysz do weteranów serii, którzy pragną nostalgii, czy może jesteś nowicjuszem, który chce po raz pierwszy zasmakować przeszłości serii, ten coroczny hołd dla najwcześniejszych dni Diablo jest dla Ciebie.

Oczywiście, podczas trwania wydarzenia gracze mogą zdobyć różne nagrody w postaci specjalnych osiągnięć, portretów czy zwierzaków. The Darkening of Tristram rozpocznie się w grze Diablo III o godzinie 1:00 czasu polskiego w nocy z 3 na 4 stycznia i potrwa do końca miesiąca.