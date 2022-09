Diablo II: Resurrected z kolejnymi nowościami. Obszary Grozy już dostępne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiciele studia Blizzard Entertainment poinformowali o udostępnieniu pełnej wersji aktualizacji z numerem 2.5 do gry Diablo II: Resurrected. Tym samym w grze pojawiła się prawdopodobnie największa atrakcja patcha, czyli Obszary Grozy (Terror Zones). Mają one pomóc graczom osiągnąć maksymalny 99. poziom. Poniżej prezentujemy najważniejsze szczegóły.

Obszary Grozy już dostępne w Diablo II: Resurrected

Aby odblokować Obszary Grozy, trzeba przejść grę razem z dodatkiem, a więc pokonać Baala. Jeżeli już to osiągnęliście, dostęp do nowej lokacji otrzymacie od razu. Będzie można odwiedzać ją co godzinę, aby zmierzyć się z przeciwnikami silniejszymi od naszego bohatera o co najmniej dwa poziomy. Oprócz tego Blizzard Entertainment poinformowało o sposobach komunikowania graczowi wejścia do Obszarów Grozy – ma ich być kilka, m.in. specjalne efekty dźwiękowe czy wizualne. To jednak nie wszystko.